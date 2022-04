Pallavolo, doppio impegno per la SPB Ilario Ormezzano Sai ad Occhieppo

Un duro weekend per la SPB Ilario Ormezzano Sai, che ha giocato sia sabato sia domenica, rispettivamente contro le formazioni di Santhià e di Ovada.

Sabato contro la capolista i ragazzi di coach Di Lonardo sono partiti fortissimo, sorprendendo la forte avversaria nel primo set e giocando una gara di alto livello tecnico e caratteriale. Purtroppo non sono arrivati punti e la formazione santhiatese ha portato a casa il bottino pieno.

Invece domenica la prima squadra si è presa una bella vittoria, con grinta ed entusiasmo, spinti dalla bella prestazione del giorno precedente. Tre punti fondamentali per la classifica, che permettono ai biellesi di tener vive le speranze di post-season.

“Week end positivo da riassumere in due parole: “carattere” e “volontà” - dice il secondo allenatore Massimo Fabbro -. In questo modo abbiamo affrontato la prima della classe sabato sfiorando il colpaccio e comunque abbiamo dimostrato di non essere inferiori a nessuna squadra almeno per capacità tecniche e volontà. La cosa estremamente positiva è l’essere riusciti a riproporre la stessa partita con eguale intensità e determinazione anche contro un avversario meno ostico, il che ha dato origine ad una bella e convincente vittoria.”

SPB Ilario Ormezzano Sai - Pallavolo Santhià 1-3

Parziali: 25-12; 29-31; 19-25; 21-25.

SPB: Bertoni 8, Brusasca 6, Gallo 5, Guala 8, Marchiodi 16, Rastello 0, Ricino 8, Scardellato 16. Libero: Vicario. NE: Rege.

SPB Ilario Ormezzano Sai - Pallavolo Ovada 3-0

Parziali: 25-21; 25-18; 25-13

SPB: Bertoni 8, Brusasca 8, Guala 8, Marchiodi 9, Ricino 8, Scardellato 12. Libero: Vicario. NE: Aiazzone, Gallo, Rastello, Rege.