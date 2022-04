Pallavolo, amara sconfitta in casa per Botalla Teamvolley

Ancora un weekend a tinte fosche per i colori del Botalla TeamVolley. Ferme la Serie C e l'Under 18 Eccellenza (impegnata nella fase regionale), che hanno beneficiato di un turno di risposo, sabato pomeriggio sono scese in campo le biancoblù del Bottalla TeamVolley di Serie D. Per Vodopi e compagne si è allungata ulteriormente la striscia negativa, anche se, a dirla tutta, se la sono dovuta vedere contro una squadra con il coltello tra i denti, che si giocava un posto al sole nella griglia playoff. Netta la sconfitta, 3-0 per le ospiti della Union Volley Caffetteria Pedrali.

«Brutta sconfitta contro una squadra che si stava giocando un posizionamento per i playoff, anche se poi, viste alcune loro defezioni, i valori in campo non erano così distanti da giustificare un punteggio del genere - ha commentato al termine della partita coach Fabrizio Preziosa -. Noi siamo scesi in campo ancora senza Biasin e Valli, assente anche Silvestrini, però comunque il rendimento in campo è stato troppo basso sia a livello di attenzione che di ricerca della prestazione, e di conseguenza, non arrivando la prestazione, non può arrivare nemmeno il risultato».

«Come ho detto alle ragazze - continua Preziosa -, siamo ancora in tempo per recuperare, ma il tempo inizia a scarseggiare, e ci toccherà disputare i playout. Non possiamo pensare di affrontare questo esame senza una preparazione adeguata con largo anticipo. Sarebbe un po' come andare a scuola e pensare di superare un esame avendo studiato solo gli ultimi due giorni e solo gli ultimi due capitoli. Dobbiamo assolutamente cambiare registro e atteggiamento, se vogliamo giocarci fino in fondo le nostre chances di salvezza. A questo punto è necessario un sacrificio molto più elevato di quello che siamo abituati a mettere in campo, senza la voglia di cercare la prestazione e senza sofferenza le nostre possibilità sono davvero poche. Ci vuole un cambio radicale nel nostro modo di stare in palestra».

Botalla Teamvolley - UnionVolley Caffetteria Pedrali 0-3

Parziali: 20-25, 22-25, 19-25

TeamVolley: Lorenzon 4, Mondino, Allorto, Pelliciari 6, Nanì 2, Scoleri 7, Cena, Perissinotto 4, Vodopi 10, Damo 3, Biasin. Allenatore: Fabrizio Preziosa. Assistente: Marco Allorto.





ALTRI RISULTATI DEL WEEKEND



U17 - TROFEO ZICCIO

Usd San Rocco Novara - Botalla TeamVolley 3-0

Parziali: 25-6, 25-11, 25-18

U15 - COPPA PRIMAVERA

Generali Via Carso TeamVolley - Cizeta Virtus Biella Fucsia 3-0

Parziali: 25-16, 25-16, 25-9