Karate - Thomas Galeotti convocato al raduno Senior

E' arrivata la prima chiamata ad un raduno della Nazionale senior per Galeotti Thomas, l'atleta biellese tesserato per la Talarico Karate Team di Torino.

Dopo l'annullamento per Covid della convocazione dello scorso anno in qualità di atleta partner al raduno collegiale per la qualifica olimpica degli atleti senior, Thomas ha ricevuto l'invito agli allenamenti "Nazionali miste" che si stanno tenendo in questi giorni presso il Centro Olimpico Matteo Pellicone di Ostia.

Un'opportunità di crescita per il diciottenne di Quaregna, al debutto nella categoria Under 21, che lo vedrà proiettato sui tatami delle maggiori competizioni internazionali tra cui le Serie A per acquisire esperienza e confrontarsi con atleti di livello mondiale.