Ginnastica Ritmica, Giulia Sapino con onore al Torneo Gold Italia

Il Palapajetta di Biella è stato per tre giorni sede della finale nazionale del Torneo Gold Italia junior/senior di Ginnastica Ritmica, evento disputato a Biella per l’indisponibilità dei palazzetti torinesi e che ha visto in pedana le migliori ginnaste del panorama nazionale. Unica rappresentante della Ritmica biellese in gara: Giulia Sapino della Rhythmic School, che si era qualificata per la kermesse nazionale vincendo la prova regionale. La prova riservata alle ginnaste junior si è disputata sabato, al termine della quale, a nobilitare la manifestazione, si è esibita la squadra nazionale italiana di Ritmica: le ormai famosissime “farfalle”, medaglia di bronzo alle recenti olimpiadi di Tokio ed eccellenza mondiale dello sport italiano. La gara che ha visto scendere in pedana Giulia Sapino è stata la J1 (Junior 1, anno 2009) ed a cui erano iscritte trentasei atlete in rappresentanza di tutte le regioni italiane. La competizione verteva sull’ esibizione di due attrezzi e la somma delle due valutazioni ha determinato la classifica finale. Giulia Sapino ha effettuato dapprima l’esecuzione con la palla dove ha ottenuto 22,750 e successivamente quella con il cerchio dove le è stato riconosciuto dalla giuria un punteggio di 24,200: per un totale complessivo di 46,950 che l’ha vista collocarsi al sedicesimo posto finale.



“Giulia ha svolto una buona gara – commenta l’allenatrice Tatiana Shpilevaya che l’ha accompagnata in pedana – ma ha commesso due errori (uno per attrezzo) ed a questo livello, essendo tutte atlete validissime, le giurie sono giustamente severe, per cui il risultato conseguito è buono, ma viste le potenzialità dell’atleta poteva essere migliore. Naturalmente – conclude la tecnica - il percorso di ogni atleta è fatto di momenti esaltanti ed altri un po' meno; Giulia è ancora molto giovane, è al primo anno delle junior, farà certamente tesoro di quanto accaduto in questa competizione e sarà per lei uno stimolo in più per continuare la sua crescita tecnica e di esperienza per migliorare la sua tenuta psicologica in gare di elevato livello”.