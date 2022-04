Aperitivo Sportivo, lunedì 11 aprile: sindaci atleti e giovani promesse del paddle

Puntata variegata e multidisciplinare quella andata in onda ieri, lunedì 11 aprile, su www.newsbiella.it, giornata dedicata all’aperitivo sportivo. Diversi ospiti hanno conversato con i conduttori Giuseppe Rasolo e Gilberto Caon sui maggiori eventi sportivi del weekend e non. Si parte con l’ex sindaco di Santhià Angelo Cappuccio, grande appassionato di podismo che si allena di notte. Tocca poi a Mosè Brizi, sindaco di Cavaglià con un passato sulle due ruote, in particolare il motocross, che racconta di quanto lo sport sia importante per gli amministratori come mezzo per avvicinarli alle persone.



Giusi Cenedese, presidente della scuola pallavolo di Biella ci racconta i risultati e la stagione mentre i giovani Riccardo Maiolatesi e Tommaso Giachetti, campioni italiani di paddle, portano il pubblico in questo nuovo ed affascinante mondo. Passa per un saluto il podista Paolo Vialardi, di ritorno dalla maratona di Ibiza con altri biellesi, che coglie l’occasione per dire la sua sulla Biella-Graglia. Infine, ospite direttamente in studio, Stefano Villa, responsabile della comunicazione di pallacanestro Biella, approfondisce l’andamento della stagione cestistica.