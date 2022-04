Al “Memorial Renzo Zanchetta” Passuello e Moreschi per l'Asd Rollerblot

Si è svolto al Palazzetto “Stefano Dal Lago” di Novara la 3° Rassegna Interregionale AICS “Memorial Renzo Zanchetta”. L’Asd Rollerblot per la sezione di Vigiano Biellese ha partecipato con 2 atlete Viola Passuello e Erika Mareschi.

Le atlete del distaccamento di Vigliano Biellese allenate da Elisa Negro vengono da due anni di stop per pandemia e nonostante tutto hanno interpretato il loro disco gara molto bene anche se con qualche errore che non ha fatto ottenere loro il podio ma dei buoni punteggi.

Ora bisogna lavorare per recuperare il tempo perso, sperando non ci siano più interruzioni, per le prossime gare in programma. La A Rollerblot si allena nella palestra comunale di Vigliano Biellese il martedì e il venerdì.