Pella: "Più coraggio per il taglio del costo del lavoro per ridare competitività al Paese"

“Oggi in Audizione sul DEF il Presidente Confindustria Carlo Bonomi ha chiesto una importante e coraggiosa scelta politica, ai membri del Parlamento, che possa ridare competitività al Paese in maniera strutturale e lungimirante. Tenuto conto che il nostro Paese non gode, ancora, di autonomia energetica e dipende dall'importazione di materia prime, gli interventi sul costo del lavoro rimangono quelli più auspicati ed efficaci, con un taglio del cuneo fiscale che debba interessare, primariamente, i lavoratori, in ottica di protezione dei redditi più bassi e della categorie più fragili, e, in secondo luogo, le imprese”. A parlare il capogruppo della Commissione Bilancio per Forza Italia Roberto Pella.

“Tale intervento, prevedibile anche in accordo alle maggiori entrate previste dal DEF, ridarebbe competitività al Paese e consentirebbe di evitare continui e successivi interventi spot a favore di una politica strutturale che consideri l'industria e la manifattura come fattori di sicurezza e sviluppo nazionale – spiega Pella - Diversamente, il comparto, così essenziale, rischia di uscire sempre più indebolito e fragile dalle crisi che, purtroppo, ancora oggi dobbiamo affrontare”.