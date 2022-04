Biella e il suo futuro, Pd: "Buona anche la seconda"

Anche questo sabato il Partito Democratico di Biella è stato in mezzo ai cittadini e alle cittadine di Biella per parlare della nostra Città e del suo futuro. Tra il pessimismo di fondo per lo stato attuale della Città, sempre più brutta , sporca e sciatta, pessimismo oggi aggravato dagli atroci avvenimenti che stanno sconvolgendo l’ Ucraina e di riflesso il mondo intero, abbiamo colto nelle persone che si sono intrattenute a parlare e a discutere con noi la consapevolezza che Biella ha in sè le risorse che le potrebbero permettere di regalare e garantire un futuro migliore ai nostri figli e nipoti. Padri e madri ci hanno parlato di figli che studiano o svolgono dottorati a Torino, a Londra ,a Bologna, a Tromso che vorrebbero portare le loro esperienze di studio e di vita nella città in cui sono nati e cresciuti per renderla migliore, moderna ed in grado di giocare un ruolo importante nelle sfide che il futuro presenterà. Tutto questo sarà possibile se Biella riuscirà a diventare una Città Smart.

Come sarà Biella fra dieci anni ,come la immaginiamo? Come la sognamo? Queste domande non possono rimanere solo uno slogan , ma devono essere la leva da utilizzare per progettare il futuro di Biella e per riportare la nostra città ad essere attrattiva e ambita come lo è stata nel passato. In questi giorni di Pasqua un pensiero di vicinanza e fratellanza va al popolo Ucraino e alla sua sofferenza, con l’ augurio che si raggiunga quanto prima un primo scorcio di pace con il cessate il fuoco e la fine dell’invasione russa. Buone feste pasquali a Tutte e a Tutti!!