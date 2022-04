Biella, dai giardini Zumaglini a Palazzo Oropa per celebrare la Liberazione

Gli appuntamenti per la celebrazione della Liberazione, da parte del comitato provinciale biellese di Anpi, avranno il loro avvio nella serata di martedì 19 aprile, presso il cinema Verdi di Candelo, con la proiezione del docufilm “Shalom” per la regia di Pier Giorgio Clerici. La proiezione è in programma per le ore 21. La vera e propria commemorazione avrà invece luogo domenica 24 a partire dal ritrovo, presso il monumento ai Caduti dei giardini Zumaglini, delle ore 10.

In seguito si procederà alla deposizione della corona e al discorso del sindaco Claudio Corradino e del presidente provinciale Anpi Gianni Chiorino.

Si procederà poi con la sfilata in via Italia fino al palazzo comunale e la deposizione della corona d’alloro alla lapide della Liberazione.