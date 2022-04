Come diventare finanziariamente indipendente in 5 semplici passaggi

Introduzione

La definizione di diventare finanziariamente indipendente varia da persona a persona. Ad esempio, per te diventare finanziariamente indipendente significa accumulare molta ricchezza per non dover più lavorare. Per il tuo amico, potrebbe significare stabilire modi per il reddito passivo.

Diventare finanziariamente indipendenti è il sogno di molti giovani che hanno lottato durante l'infanzia per avere una buona vita. Ma il fatto è che la maggior parte dei giovani è bloccata a fare 5-9 lavori. Il problema principale è che la nuova generazione vuole che tutto sia servito prima di loro.

La maggior parte di loro non pensa fuori dagli schemi, ed è qui che sta il problema; chi non segue la folla si fa notare e diventa finanziariamente indipendente anche prima dei 30 anni

Diventare finanziariamente indipendenti in cinque semplici passaggi

In questo articolo, ti racconto cinque semplici passaggi, in seguito ai quali puoi diventare finanziariamente indipendente in tenera età.

1. Avere la giusta mentalità

La prima e più importante cosa per diventare finanziariamente indipendente è avere la giusta mentalità. Devi imparare a fare una distinzione tra reddito e ricchezza. Non confondere mai le due cose allo stesso modo. Reddito significa ciò che guadagni e la ricchezza viene sempre accumulata.

Certo, se hai un reddito più alto, raccogliere beni diventa più facile. Controlla le tue abitudini di spesa; aumenterai sicuramente il tuo patrimonio netto. Ho visto personalmente persone acquistare cose solo per impressionare gli altri e anche questo prendendosi il merito.

Limita te stesso dal praticare tali abitudini. Assicurati di spendere per le cose necessarie. Se pensi che questo sia un consiglio infondato, controlla la realtà. Cambierete le vostre percezioni.

2. Fare investimenti adeguati

Dovresti sempre investire una parte del tuo reddito in qualcosa di redditizio. Se hai capitale, allora ti consiglio di investire in criptovalute. Non aver paura di investire in criptovalute poiché hanno un enorme potenziale per darti ritorni che altri investimenti probabilmente non daranno.

Puoi investire in criptovalute in molti modi; uno di questi è l'app del Bitqh . I giovani stanno tutti investendo in criptovalute e guadagnando milioni. Le criptovalute come Bitcoin, Ether sono opzioni di investimento redditizie.

3. Creare modi per ottenere redditi passivi

Non concentrarti solo sul tuo lavoro; trovare modi per generare una sorta di reddito passivo. Usa il reddito passivo per ripagare i tuoi prestiti studenteschi. Puoi guadagnare passivamente in molti modi.

Se hai alcune abilità speciali, puoi metterle in pratica. Ad esempio, se sei bravo a suonare la chitarra, puoi dare lezioni di chitarra e guadagnare passivamente. Cerca le cose in cui sei bravo e prova a trovare un mercato in cui puoi vendere le tue abilità.

4. Creare un fondo di emergenza

Metti subito in chiaro che tutti i giorni di un anno non saranno gli stessi. Il mercato commerciale non è il tuo terreno di gioco. Ci saranno giorni buoni e giorni cattivi per te. Devi imparare dall'affrontare situazioni diverse.

Creare un'emergenza ti aiuterà ad andare avanti nei giorni in cui toccherai il fondo. Se non hai tutti; già creato un fondo di emergenza, ti consiglio di farlo il prima possibile.

5. Rimani libero dai debiti

Il debito è qualcosa che ossessiona la maggior parte degli americani. Secondo un sondaggio, oltre il 90% degli americani è sotto il peso di diversi tipi di debiti. Tenere traccia del tuo debito è estremamente cruciale.

Non importa quanto piccolo sia il debito, lasciarlo incustodito consumerà solo i tuoi risparmi e il tuo reddito. Quindi, cerca di sbarazzarti del tuo debito. Se possibile, aggiungilo all'elenco delle priorità.

Pensieri finali

Segui i passaggi precedenti per ottenere l'indipendenza finanziaria. Diventare finanziariamente indipendente non solo allevia il tuo stile di vita, ma ti offre anche un sacco di opportunità. Opportunità a cui non riuscivi nemmeno a pensare quando vivevi dei tuoi genitori e parenti.