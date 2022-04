Introduzione

C'è un'idea comune che gira intorno al fatto che la criptovaluta sia una bolla che presto scoppierà. Ma è così? Perché alcune delle persone più rinnovate nel settore tecnologico investono pesantemente in criptovaluta?

Ci sono diversi motivi per cui qualcuno con capitale investito in criptovaluta. Alcune delle persone famose del settore tecnologico fanno parte dell'ecosistema crittografico e dovresti conoscerle.

Il motivo per cui le persone hanno iniziato a investire in criptovaluta è a causa del potenziale enorme che mostra. Le persone che hanno una visione forte hanno capito il potenziale che rappresenta la criptovaluta.

5 persone nell'ecosistema crittografico che dovresti conoscere

Queste persone famose nell'ecosistema crittografico hanno dimostrato il potenziale che i Bitcoin possiedono.

1. I gemelli Winklevoss

Sono popolarmente noti per aver vinto la causa contro Facebook e da allora sono stati molto aperti con la loro stretta associazione con le criptovalute. Sono noti per possedere bitcoin.

Attualmente, sono fortemente investiti nella costruzione di un ecosistema che attiri potenziali investitori e day trader. Sono così pesantemente investiti che hanno lanciato il primo scambio di Bitcoin regolamentato.

Questo scambio può essere utilizzato per fissare i prezzi spot dei Bitcoin per impostare contratti al Chicago Board Options Exchange.

2. Barry Silbert

Se sei un nuovo investitore in criptovalute, dovresti sapere chi è Barry Silbert. È co-fondatore e amministratore delegato di Digital Currency Group. L'azienda mira a mettere in moto il sistema finanziario globale. Hanno riconosciuto i Bitcoin come un'opzione di investimento molto redditizia.

Digital Currency Group promuove apertamente Bitcoin e altre società blockchain. Tra le tante acquisizioni fatte da Digital Currency Group, quella di Coin Desk rimane al primo posto, che è un portale di notizie di Bitcoin leader.

Il gruppo di valuta digitale di Barry Silber è noto per investire in alcune altre società legate a Bitcoin. Tutte queste attività legate al Bitcoin lo hanno reso 'il re delle criptovalute'.

3. Dan Morehead

Un ex dipendente di Goldman Sachs, Dan Morehead era associato al macro trading. È il fondatore di Pantera Capital ed è noto per il suo interesse e supporto per Bitcoin. Nel lontano 2013, Pantera ha inventato l'idea del primo fondo crittografico. Secondo le fonti, il fondo ha dato un incredibile rendimento del 24.000% sugli investimenti in criptovaluta.

4. Blythe Masters

Blythe Masters è l'ex amministratore delegato della società di banca di investimento JP Morgan e attualmente CEO di Digital Asset Holdings. È solo tra le poche donne nell'ecosistema crittografico.

È stata molto esplicita riguardo al potenziale rappresentato dalle criptovalute. Il servizio principale fornito dalla sua azienda è la creazione di strumenti di elaborazione fortemente crittografati. In parole semplici, Digital Asset Holding si assicura che le piattaforme di trading siano autentiche.

Nel maggio 2018, ha formato una nuova partnership con Google in modo che gli sviluppatori di entrambe le società possano lavorare all'unisono per costruire l'ecosistema crittografico perfetto. Inoltre, Digital Asset Holdings ha la visione di implementare la tecnologia blockchain per le attività di borsa a Wall Street.

Saresti sorpreso di sapere che il primo cliente di Digital Asset Holding è stata la JP Morgan Banking Company. JP Morgan è entrato in Digital Asset Holding per poter utilizzare la tecnologia blockchain per regolare le transazioni in modo più rapido ed efficiente.

5. Michael Novogratz

Questo è uno dei nomi meno noti nell'ecosistema crittografico, ma ciò non diminuisce i contributi di Michael Novogratz. Tieni presente che è un miliardario e ha investito oltre il 30% della sua ricchezza in criptovalute, il che credo sia molto.





La storia del suo investimento è iniziata nel lontano 2015. Dopo aver creato un fondo crittografico del valore di $ 500 milioni, di cui $ 150 apparteneva a lui, è diventato uno dei volti noti nell'ecosistema crittografico.

Conclusione

È solo questione di tempo quando personalità più importanti si uniranno all'ecosistema crittografico.