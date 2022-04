Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 12 aprile, a Scopa. Un mezzo delle Poste si è ribaltato per cause da accertare. Ferito il conducente del veicolo, assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso. Non si conoscono al momento le sue condizioni di salute. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza e i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.