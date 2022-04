Valdilana: Attimi di paura a Valle Mosso per l'incendio di un locale VIDEO

Attimi di paura a Valle Mosso per l'incendio di un locale nella notte

Allarmati dall'intenso odore di fumo che usciva da un locale disabitato nel centro abitato di Valle Mosso, i residenti della zona hanno chiamato il 112.

Tempestivo l'intervento dei Vigili del Fuoco ieri sera di lunedì 11 aprile intorno alle 22, che una volta arrivati sul posto hanno dovuto intervenire con immediatezza per poter entrare dalla saracinesca in quando non sapevano se all'interno dei locali ci fosse qualcuno.

Fortunatamente non erano presenti persone e non ci sono stati danni strutturali all'edificio, ma l'appartamento era completamente avvolto dalle fiamme. L'intervento si è concluso sono intorno alle 2 di notte.

Ancora da accertare le dinamiche dell'accaduto.