Spento l'incendio in Valle Cervo

L'incendio non arretra, canadair e elicotteri tornano in Valle Cervo (prima foto di Vanni)

Aggiornamento ore 18

Buone notizie arrivano dalla Valle Cervo. Si sono concluse da pochi minuti le operazioni di spegnimento e bonifica dell'area boschiva colpita dal rogo. La vasca antincendio rimarrà montata alla Malpensà fino a domani mattina. Sono previsti ulteriori controlli per monitorare attentamente la situazione.

Aggiornamento ore 16

Si continua a operare in Valle Cervo. Dalla tarda mattinata di oggi, 12 aprile, stanno intervenendo i vari mezzi aerei (canadair, elicottero) per contenere e avere la meglio sui roghi che hanno colpito l'area boschiva prossima alla frazione di Riabella. I cittadini delle zone vicine del comune di Campiglia Cervo stanno assistendo impotenti a ciò che sta avvenendo sotto i loro occhi.

Aggiornamento delle 12,44

Niente da fare. I focolai che nella notte sono stati individuati nei boschi di Riabella, con molta probabilità per via del vento che si è alzato in queste ore, si sono ravvivati, e tornano ad ardere il bosco.

Al momento ha ripreso dunque la sua attività l'elicottero dei Vigili del Fuoco che pesca l'acqua un una vasca montata alla Malpensà dai volontari AIB.

I fatti

In Valle Cervo è ancora emergenza incendi. Questa notte, 12 aprile, sono stati individuati ancora 8 piccoli focolai nell’area boschiva attorno Riabella che da quattro giorni è gravemente colpita da un violento rogo (leggi qui).

Sul posto si sono già portate le squadre AIB, insieme ai Vigili del Fuoco. Si preannuncia un’altra giornata di interventi simili a quelli registrati nelle scorse giornate.