Imprenditori biellesi in lutto per la morte di Franco Simonetti, scomparso improvvisamente all'affetto dei suoi cari. Aveva 84 anni. Era molto conosciuto nel Biellese e apprezzato per le sue qualità morali e professionali.

I funerali hanno avuto luogo a Quaregna nella giornata di ieri, lunedì 11 aprile. La salma riposa nella tomba di famiglia nel locale cimitero.