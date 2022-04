Biella, donna di 55 anni investita da un'auto

Non si conoscono ancora le condizioni di salute della donna di 55 anni investita da un'auto nella mattinata di ieri, 11 aprile, in via Torino, a Biella. Stando alle ricostruzioni di rito, la signora è stata urtata da un mezzo in transito condotto da un anziano di circa 79 anni per cause da accertare.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha provveduto a soccorrere e trasportare la malcapitata al Pronto Soccorso per le cure del caso. Presenti anche gli agenti di Polizia locale per gli accertamenti di rito.