Silvia Levenson al Liceo Artistico Sella nell'anno del 500enario del vetro, ed è subito amore! FOTO

L'artista Argentina di fama mondiale conosciuta per le sue bombe a mano, le torte nuziali e molti altri soggetti che trattano di violenza domestica, amore, passioni, immigrazione e altri temi estremamente sensibili con passione ha aperto le porte del suo studio alla 5h di discipline plastiche per insegnare agli allievi cosa si nasconde dietro la magia del vetro.

Una esperienza che ha visto "rapiti i nostri allievi", dicono le docenti Deborah Albini e Nadia Landrino; sguardi curiosi ed increduli mentre si avvicinavano allo conoscenza di questo materiale così affascinante, fragile e resistente nello stesso tempo, con mille variabili nella sua lavorazione. E poi dopo tutta la mattinata di lavoro, tante domande sul mondo dell'arte, sulle esposizioni prossime dell'artista e la voglia di rincontrare ancora quello sguardo rassicurante e trasparente quanto il vetro che lavora.

"Chi ha creduto in noi - dice la docente Albini - sono state Irene Finiguerra e Patrizia Bellardone che con BI box hanno permesso questo sodalizio artistico invitando la Levenson anche tra i banchi dei nostri allievi più piccoli, la 4h di plastico, per la lavorazione del vetro in decalcomania. Per questo evento ricordiamo che i ragazzi hanno realizzato più di 70 manufatti artistici in vetro che saranno poi esposti nel mese di maggio a Palazzo Ferrero. Le opere si potranno comprare e il ricavato verrà devoluto in beneficenza. Un grazie ancora a tutti coloro che permettono di realizzare sogni che diventano realtà nelle mani dei nostri futuri artisti!"