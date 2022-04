Gli scout di Biella a Bagneri nella Domenica delle Palme. Un momento di riflessione sulla pace

«Quando la guerra sarà finita e i prepotenti del mondo saranno stati sconfitti dovremo essere pronti ad affermare la pace, una pace che garantisca per sempre la fine della guerra. Come questo avverrà realmente nessuno può dirlo, ma è certo che la via della pace sarà più facile ed efficace se i giovani e le giovani di Paesi diversi saranno già buoni amici come lo sono negli scouts». A parlare non è un leader politico o religioso dei nostri giorni, ma Lord Baden Powell, il fondatore del Movimento scout.

Siamo nel 1940, B.P., come viene chiamato familiarmente il fondatore dello scoutismo mondiale, ha già visto l’Europa infiammarsi nel primo conflitto mondiale e – da ex militare di professione – sa che cosa sia la guerra e quali violenze porti con sé: «è vero che il Movimento scout ha alla sua testa un vecchio generale – scriveva Baden Powell nel 1929 – ma chi, come me, ha visto qualcosa degli orrori della guerra non vuole vederla tornare di nuovo […] Attraverso la formazione scout si è aperta dinnanzi ai nostri occhi una prospettiva di superiore speranza che non ha nulla a che fare con il militarismo. Sviluppando l’educazione grazie alla scienza dei boschi anziché all’addestramento militare possiamo dare ai nostri futuri cittadini in ogni Paese un istituto di pace anziché di guerra»

Nella giornata del 10 aprile, a Bagneri, il gruppo scout di Biella ha celebrato la Domenica delle Palme riflettendo sulla pace: su come tutti possiamo trasformarci in artigiani di pace, su come possiamo favorirla con buone azioni di pace, semplici ma ripetute nel tempo, nella nostra vita quotidiana.

Stefano Zucchi, Direttore della Caritas diocesana di Biella ha offerto spunti di riflessione ai genitori degli scout radunati a Bagneri e spunti di gioco ai ragazzi. Lo scoutismo, infatti, è un grande gioco in cui si impara, facendo esperienza insieme agli altri, immersi nella natura. Un gioco ispirato ai principi della Comunicazione non violenta, nota anche con l’acronimo CNV, ha impegnato gli scout della fascia di età fra i dodici e i quindi anni. La CNV propone uno sguardo nuovo su se stessi e sugli altri che favorisce la comprensione reciproca, a partire da una maggiore conoscenza di se stessi, delle proprie emozioni e dei propri bisogni che vengono riconosciuti come bisogni universali, comuni a tutti gli essere umani.

https://studio.youtube.com/video/MLm_l1TT-48/edit

L’invito a prestare attenzione al modo con cui guardiamo noi stessi e gli altri, con cui comunichiamo con noi stessi e con gli altri è stato il cuore del messaggio di Don Giovanni Perini ai genitori scout, riuniti per un momento di riflessione sul tema della pace: «Se cambio atteggiamento verso l’altro e vedo in lui un amico, sbarro la strada alla violenza e alla guerra vicendevole». Lo ha detto don Giovanni Perini in un video messaggio poi ripreso da Zucchi, presente all’incontro con gli adulti che, in tanti, hanno risposto all’invito dei capi del gruppo AGESCI Biella 1. «Non c’è pace senza giustizia e non c’è giustizia senza pace – ha concluso Zucchi – la guerra aumenta le diseguaglianze che alimentano nuovi conflitti».

Da questa consapevolezza, scaturisce l’impegno a farsi artigiani della pace, con scelte consapevoli nei consumi e, più in generale, nello stile di vita. Alla domanda se ci sono criteri per stabilire quali persone portare in Italia, fra i profughi presenti nei campi allestiti da UNHCR, Zucchi ha risposte che Caritas ha come criterio di scelta quello di dare una possibilità alle persone che vivono le situazioni più difficili. Nel pomeriggio, si è svolta la processione dalla Madonna del piumin fino alla chiesa parrocchiale di Bagneri, dove è stata celebrata la messa dal Parroco, Padre Giovanni Gallo e da Padre Roberto Melis.

https://www.youtube.com/shorts/HiiRZIKE1lk

Le riprese sono di Tommaso Levis (video con Stefano Zucchi) e Martina Ramella Ratin (video con Padre Giovanni Gallo)