Gli Alpini di Zimone a sostegno di AIL

Anche per l’edizione 2022 il Gruppo Alpini di Zimone ha dato la disponibilità all' AIL BIELLA - Fondazione Clelio Angelino per la vendita delle UOVA DI AIL, evento che ha coinvolto tutta la nostra penisola. Il gruppo ha devoluto alla ONLUS Biellese la somma di € 1.151,00.

"Vorrei sentitamente ringraziare, a nome mio e del mio Gruppo, tutte le persone (zimonesi e non!) che hanno contribuito al raggiungimento di questo importante risultato – sottolinea il capogruppo Stefano Trinchero - e che hanno dato un chiaro segnale di solidarietà e vicinanza ad AIL".