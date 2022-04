"Espressione alpina" a Rimini per l'adunata nazionale

"E' stata realizzata proprio con l'intento di essere itinerante, e Rimini sarà la prima città che l'accoglierà dopo Biella", spiega il presidente della sezione provinciale di Biella Marco Fulcheri.

"Il giorno dell'inaugurazione - spiega Fulcheri - lo avevamo detto pubblicamente: vogliamo che questa penna sia simbolo di tutti gli Alpini di Italia. Non a casa ci sono i nomi di tutte le regioni nell'opera. Per noi è un onore. E il suo primo viaggio sarà proprio a Rimini in occasione dell'adunata nazionale".

"Espressione alpina" sarà smontata il 22 e partirà alla volta di Rimini il 26, dove resterà fino a fine maggio. "Tempo e restrizioni permettendo - sottolinea il presidente - . La porteremo noi, grazie alla nostra protezione Civile. Anche perchè a smontarla e a rimontarla è sempre lo stesso gruppo di persone, non è un lavoro semplice".

Nell'agenda delle trasferte della penna biellese c'è già la prossima: Udine 2023.