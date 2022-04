I giardini di Verrone si colorano di rosso per il progetto “Three steps for women"

La consulta giovanile di Verrone promuove una campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere. Il progetto, “Three steps for women – insieme contro la violenza sulle donne”, come suggerisce il titolo, prevede tre azioni che si dipaneranno lungo il corso del 2022 per portare l’attenzione di tutti, segnatamente i più giovani, su una tematica tristemente all’ordine del giorno.

Tre passi per superare ed eradicare una piaga sociale fatta di violenze e abusi, di sopraffazione e silenzi, di soprusi fisici e psicologici. Un messaggio potente e chiaro: non basta predicare la fine di questa barbarie, bisogna fermarla. Per questo, per promuovere una cultura di rispetto, tolleranza e affetto, la Consulta Giovanile di Verrone ha deciso come primo step di colorare il paese di rosso, tinta simbolo della lotta alle violenze sulle donne.

Con la primavera pronta a entrare nella sua fase più tiepida e profumata, grazie alla bellezza dei fiori, forti e splendidi ma insieme fragili e delicati, i giovani di Verrone intendono mandare un segnale molto forte, invitando la popolazione a tingere di rosso i propri giardini. Tutti gli abitanti di Verrone potranno acquistare dei vasetti di Nuova Guinea per poi piantarli in giardino o sul balcone e segnalare la propria partecipazione alla campagna di lotta contro la violenza sulle donne.

Per prenotare una piantina, dal costo di 3.50 euro, e aderire così alla campagna, è sufficiente contattare il numero 3312087352 o inviare una mail all’indirizzo consultagiovanile.verrone@gmail.com entro il 23 aprile.

Gli esemplari di Nuova Guinea potranno essere ritirati in Piazza Alpini d’Italia il 30 aprile, dalle ore 10.30 alle 12. Eventuali offerte donate in questa sede saranno interamente devolute ad associazioni ed enti di professionisti che concretamente operano sul territorio per l’assistenza materiale e psicologica alle vittime di violenza.

La Consulta intende invitare, insomma, i cittadini a colorare le proprie abitazioni per tingere di rosso il paese: un progetto che, in collaborazione con il Comune, permetterà anche alle numerose aziende affacciate su strada Trossi di rilanciare a propria volta il messaggio, con fiocchi, nastri e altre decorazioni. “Stiamo lavorando a questi tre passi con il Comune e con le associazioni del territorio”, spiega Thomas Taglioretti, presidente della Consulta, “per lanciare un messaggio chiaro e inequivocabile. Abbiamo scelto di non concentrare le azioni a novembre, quando ricorre la giornata contro la violenza sulle donne, ma di dipanarle lungo tutto l’anno perché la cultura del rispetto e della valorizzazione dei diritti delle donne deve essere praticata, non solo ricordata, ogni giorno e in ogni stagione dell’anno”. I prossimi passi? “Continueranno in questa direzione: speriamo che i cittadini di Verrone aderiscano a questa campagna e che partecipino alle prossime azioni, che avranno un carattere ancora più pratico e arriveranno fino a dicembre 2022”.