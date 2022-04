Sequenziamento acque reflue, dominante la BA.2: non individuabile la variante XE

Gli esiti delle analisi di sequenziamento riferiti ai campioni dell'ultima settimana, prelevati il 4 aprile scorso nei depuratori di Castiglione Torinese, Alessandria, Cuneo e Novara, hanno evidenziato tutti la dominanza della sottovariante BA.2.

Lo comunica Arpa Piemonte sul proprio sito: "Continuano a non essere rilevate mutazioni specifiche appartenenti alla sottovariante BA.3.In quanto alle sequenze ricombinanti di SARS-CoV-2 (ad. esempio: XA,XB,XC,XD,XE,XF), particolare evidenza è stata data nelle notizie di settore alla ricombinante XE, composta da una parte di genoma di BA.1 (Omicron1) e una parte di genoma di BA.2 (Omicron 2).Tali ricombinazioni del genoma virale di SARS-CoV-2 sono state individuate in singoli tamponi nasofaringei, mentre nel contesto del monitoraggio di sequenze di SARS-CoV-2 nelle acque reflue, ad oggi non è possibile affermare o escludere la presenza di ricombinanti del virus SARS-CoV-2 in quanto tale matrice presenta sequenze derivanti da più individui infettati da varianti differenti. Solo quando un ricombinante sarà dominante e non ci saranno mutazioni associate ad altre varianti nella stessa parte del genoma ricombinato, si potrà affermare la presenza del solo ricombinante nelle acque reflue".