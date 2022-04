Pollone, aumentate le tariffe del parcheggio della Burcina

Dal 1° aprile sostare nel parcheggio del Parco Burcina a Pollone costa un po' di più.

Lo ha deciso la giunta comunale per permettere di adeguare le entrate della cooperativa che gestisce il parcheggio ai valori ISTAT ed all'aumento dell'IVA. “La convenzione stipulata nel 2013 con questa cooperativa – afferma il sindaco Sandro Bonino – prevede tariffe immutate per 6 anni. Quindi 9 anni dopo, noi le abbiamo riviste in base a valori ISTAT ed aliquota IVA, che, nel frattempo, è passata dal 20% al 22%. Siccome i parchimetri non prendono monete inferiori a 10 centesimi abbiamo ridotto gli orari passando, per le automobili, da 1 ora a 55 minuti pagando 1 euro. Quindi sostare un 1 ora, per le prime 4 ore, costa 1,10 euro”.

Queste le altre nuove tariffe. 5,50 intera giornata per le auto. Autobus: 3,20 euro per ogni ora per le prime 4 e 16 euro intera giornata. Motocicli: 0,60 euro per ogni ora per le prime 4 e 2,70 intera giornata. Camper in zona parcheggio: 1,60 euro per ogni ora per le prime 4 e 8 per intera giornata. Camper in zona dedicata: 14 euro per 24 ore dall'ingresso all'uscita dall’area.

Altra novità riguardo al Parco Burcina è la richiesta di fondi PNNR per la riqualificazione in chiave moderna del viale dei rododendri, franato nel maggio 2021. “L'Ente Parco, - spiega il sindaco – che aveva già eseguito palificazioni ed altri lavori di messa in sicurezza provvisoria della frana, ha ottenuto dalla Regione Piemonte circa 80 mila euro per ultimare la messa in sicurezza. Tenuto conto della collaborazione con l'Ente Parco, noi abbiamo chiesto 500 mila euro dal PNNR per realizzare nel punto del piccolo balcone sui rododendri una balconata di circa 30-40 metri dove mettere alcune panchine e rendere il percorso più piacevole e moderno.”

L'opera è in fase di progetto preliminare. “I fondi PNNR – precisa Bonino - privilegiano le messe in sicurezza per problemi idrogeologici, come nel caso della frana del viale, quindi siamo fiduciosi sull'assegnazione. Abbiamo presentato un preliminare, il definitivo si avrà in caso di risposta positiva, con partenza intorno a settembre-ottobre”