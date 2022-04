La Polizia compie 170 anni, a Biella le immagini della cerimonia FOTO

Si sono da poco concluse le celebrazioni del 170° anniversario di fondazione della Polizia di Stato, tenutesi nella cornice di Palazzo Gromo Losa, a Biella, alla presenza del questore Claudio Ciccimarra e di tutte le autorità civili, militari e religiose. Una polizia radicata nel presente e proiettata verso il futuro che torna a condividere con i cittadini i suoi più autentici valori ed i risultati conseguiti grazie al quotidiano operato delle sue donne e uomini. In particolare si riportano di seguito alcuni dati statistici.

La Squadra Mobile nel periodo aprile 2021-aprile 2022 ha eseguito 27 arresti in flagranza di reato; 3 fermi di p.g.; eseguito 35 misure cautelari personali, di cui 13 ordinanze di custodia cautelare in carcere, 8 arresti domiciliari, 10 obblighi di dimora, 4 divieti di avvicinamento, 1 allontanamento dalla casa familiare, 5 ordini di carcerazione; segnalato amministrativamente 21 persone per uso personale di sostanza stupefacente; sequestrato preventivamente 3 immobili, 2 auto e 1 motociclo; sequestrato 1.25 kg di cocaina, 30 kg di hashish, 16 kg di marijuana, 7 kg di eroina; sequestrato 3 fucili provento di furto e una pistola con matricola abrasa. L’ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico nel medesimo periodo ha arrestato 31 persone, denunciato 708 persone in stato di libertà, controllato 23.834 veicoli e 5.615 persone.

La DIGOS ha deferito all’A.G. 6 persone, effettuato 4 comunicazioni di notizia di reato all’A.G. La Divisione Polizia Amministrativa e Sociale ha rilasciato 2.802 passaporti, 91 atti di accompagno per minori, 14 documenti di viaggio per stranieri, 60 documenti di viaggio per rifugiati e rinnovato 317 porti d’arma tiro uso sportivo. Inoltre è stato rilasciato e rinnovato 127 porti d’arma uso caccia, revocato 9 porti d’arma, sospeso 2 porti d’arma, elevato 3 sanzioni amministrative di varia natura, sospeso 1 licenza, effettuato 6 sequestri amministrativi.

L’Ufficio Immigrazione ha registrato 7.694 stranieri regolarmente soggiornanti in provincia, ricevuto 374 istanze di protezione internazionale, di cui 69 riconosciute, 25 rigettate. Le altre in corso di trattazione, effettuato 44 espulsioni eseguite con ordine del questore a lasciare il territorio entro 7 giorni, effettuato 5 espulsioni eseguite con accompagnamento alla frontiera, 10 allontanamenti comunitari con intimazione, rilasciato 2799 permessi di soggiorno a vario titolo 6. La Divisione Anticrimine ha emesso 3 sorveglianze speciali, 20 avvisi orali, 15 fogli di via obbligatori, 7 ammonimenti.

Molte le premiazioni conferite durante la cerimonia, in particolare sono stati conferiti 1 encomio solenne e 2 encomi per un intervento di soccorso pubblico che consentiva di evacuare i condomini di un edificio nel quale si era sviluppato un incendio ed, in particolare, di trarre in salvo tre persone anziane rimaste bloccate nei propri appartamenti; 1 lode per l’arresto in flagranza di reato di un individuo e per la denuncia in stato di libertà di un altro soggetto suo connazionale per il reato di traffico e detenzione di sostanza stupefacente; 1 lode per l’arresto di un soggetto, responsabile di furto in abitazione; 1 lode per l’identificazione di tre individui autori di furto con destrezza, commesso in danno di un istituto bancario; 1 lode per l’arresto di un uomo, responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti e guida sotto l’effetto delle stesse, e per la denuncia in stato di libertà di una donna, per detenzione di sostanze psicotrope; 1 lode per l’arresto un malvivente, resosi responsabile del reato di truffa; 1 lode per l’arresto, in flagranza di reato, di una coppia di nazionalità italiana, resasi responsabile del reato rapina, in concorso; 1 lode per l’arresto di un cittadino extracomunitario, resosi responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. 1 medaglia d’argento al merito di servizio e 1 croce di bronzo per anzianità di servizio.