Insetto nella pietanza nelle scuole di Biella, Bessone: "Aspettiamo il referto per capire cos'era"

Era un insetto, quello che un bambino delle elementari di Pavignano nei giorni scorsi si è trovato nel piatto in mensa tra gli spinaci. E questo sembra sia certo. Quello che non si sa ancora con certezza, è di quale insetto si trattasse. Ma a breve a sciogliere ogni dubbio sarà un laboratorio di analisi a Torino, dove è stato mandato ad analizzare. Intanto è già stata fissata la data della convoca della commissione mensa.

A interessarsi della questione per il Comune, che ha affidato alla ditta che gestisce il servizio mensa nelle scuole di Biella, è l'assessore all'Istruzione Gabriella Bessone.

"L'insetto è stato mandato ad analizzare - spiega l'assessore - . A breve sapremo di cosa si tratta. Mi sento di escludere che sia stato uno scarafaggio, già quasi subito è stato detto che non si trattava di quello".

Di questa e altre questioni che riguardano la mensa nelle scuole cittadine, se ne parlerà in commissione mensa che è stata convocata al Museo del Territorio il 21 alle 15,30. "Ci sono tanti argomenti che dobbiamo affrontare - conclude l'assessore - . Anche tante problematiche che emergono nelle scuole e non vengono sempre riferite, questa è la sede in cui devono essere trattate. Il mio invito è però che vengano quanti più insegnanti e rappresentanti di genitori possibile, altrimenti non ha senso tutto questo. Si devono affrontare i problemi".