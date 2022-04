La lettera di una lettrice: scempio al giardino di Angelo

E così camminando vedevo quel rosa nero colato, sembrava uno di quei giochi degli anni 80, masse di forme irregolari chiamate mostri buoni, invece era il sottovaso dei fiori della Madonnina del giardino di Angelo. La pianta di rose appena acquistata quasi del tutto bruciata con una lucertolina cosparsa di plastica sciolta. Cercavo di grattare il materiale solidificato per pulire, mi faceva stare così male pensare che anche lì, in quel luogo nato per trovare un po' di serenità, fosse arrivata tanta cattiveria, ma non ci riuscivo, la colatura era arrivata anche sulle piante grasse piantate a suo tempo per abbellire la cappelletta.



Tutto era stato costruito con amore verso il prossimo, Gianfrancesco detto Checco, non aveva voluto un centesimo per realizzare la nicchia, Alberto Scicolone aveva portato la statua della Madonnina proveniente da Medjugorie, Don Filippo parroco della parrocchia San Paolo era venuto a benedire e la Rappresentanza comunale di Biella era stata la prima ad avvalorare quel semplice progetto, (tanto voluto da Alberto Scicolone), ma ricchissimo di amore verso il prossimo.