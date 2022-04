Ristorante “Grilli”, dal 1985 specializzato nella preparazione del pesce

Nell’inverno del 1985 Antonio Grilli, un giovane ragazzo biellese di soli vent’anni facente parte di una famiglia di ristoratori, decise di aprire il proprio locale: il “Grilli”. Quello stesso ragazzo, negli anni, fu poi conosciuto e ricordato in tutto il territorio come “Nino” e, il suo ristorante, divenne un rinomato locale di Biella specializzato nella preparazione del pesce.

Nino differenziò il proprio locale quando, dovendo scegliere la sua impronta, decise di non impostarlo come una pizzeria ma, anzi, di dare al “Grilli” un tono diverso, elegante, curato nei minimi dettagli. Solo negli anni successivi decise poi di aggiungere anche un forno per la preparazione delle pizze, integrando all’interno dello staff il papà Giorgio.

Dopo la recente scomparsa di Nino, la gestione del locale è passato nelle mani dei figli Eleonora e Riccardo che, nonostante la giovane età, hanno saputo accogliere l’attività con grande maturità e precisione. A completare lo staff del “Grilli” è la mamma Giovanna, Chef del ristorante.

“La prima regola per mandare avanti un’attività al meglio, come insegnato da nostro papà, è quella di utilizzare sempre materie prime di qualità, perché la qualità deve venire nettamente prima della quantità” racconta Eleonora. Nino, infatti, controllava minuziosamente l’origine di ogni prodotto che acquistava, tramandando oggi questa abitudine anche alla figlia Eleonora che acquista materie prime di alta qualità della zona, come farine, formaggi, frutta e verdura. I protagonisti del menù sono i prodotti di stagione, come funghi, tartufo bianco d’Alba, carciofi e asparagi, che fanno variare i piatti del menù in base alla loro stagionalità. Lo stesso procedimento avviene per i dolci, rigorosamente preparati in casa: dalle creme, alle torte, sino ai gelati. Ultima - ma non per importanza - è la qualità del riso che viene acquistato dai produttori locali a km0.

“Il nostro pesce è sempre fresco e nostrano” continua Eleonora. “I prezzi, per noi, sono l’indice di ciò che si mangia nel nostro ristorante, sempre seguendo la filosofia della qualità al primo posto su tutto”.

Eleonora e Riccardo si prendono cura del locale in ogni minimo dettaglio, e lo si può notare dalla scelta delle triple tovaglie sui tavoli, dall’ambiente intimo ed elegante del locale e dall’ampia selezione di vini e distillati. Non è un caso che la cantina del “Grilli” sia ricca di prodotti pregiati e molto ricercati: la passione per i vini di Riccardo è stata ereditata dal papà Nino; Riccardo ha selezionato vini provenienti da tutte le regioni d’Italia, con un focus particolare sui migliori prodotti del Piemonte.

E se la “coccola” si nota nelle piccole cose, da “Grilli” la si può trovare persino nella tisana selezionata per la fine del pasto; oltre ai the ed alle tisane, a fine pasto si potrà scegliere di sorseggiare un buon caffè della miscela “top” di Illy, oppure un distillato a scelta tra l’ampia carta Piemontese, tra cui la grappa morbida, quella invecchiata, alcune bottiglie della limited edition, whiskey, brandy o Cognac, alcuni dei quali sono adatti da abbinare ai sorbetti ed altri da abbinare a “confetti” di liquirizia.

Per festeggiare la Pasqua, come ogni altra festività in casa “Grilli”, sarà a disposizione un menù alla carta con diverse selezioni di antipasti, primi, secondi e dolci, per poter dare più scelta ai clienti e assecondare le esigenze di ognuno. Una scelta fatta già dal papà, sempre molto apprezzata dai clienti.

Per poter avere maggiori informazioni sui menù a disposizione, è possibile telefonare al ristorante al numero 015 8491623.

Il Ristorante “Grilli” si trova a Biella, in via S. Giuseppe Cottolengo N°26.

Per informazioni: Tel. 015 8491623 – Cell. 334 1670187 – Mail: info@ristorantegrilli.it

Sito: www.ristorantepizzeriagrilli.it

Pagina Facebook: www.facebook.com/Ristorante.Grilli.

Biella Pagina Instagram: www.instagram.com/ristorante_pizzeria_grilli