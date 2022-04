Biella Rugby, i risultati del fine settimana

SERIE A F 10.04.22 Volvera Rugby vs Biella Rugby 24-0

SERIE C 10.04.22 Biella Rugby vs Stade Valdotain 36-30

Marcatori. Mete: Scalerandi (4) e Foglio Bonda (2). Trasformazioni: Poli e Scalerandi.

BRC: Foglio Bonda; Marazzato, Sciarretta, Poli, Scalerandi; Longo, Martinetto; M. Zanotti, L. Zanotti, Morandini; Passuello, Protto; Arbore, Littori, Coda Cap. A disposizione: Mafrouh, Salino, Salussolia, Protto, Negro, Mondin, Cafaro.

Player of the match: Scalerandi.

Giovanni Martinetto, coach: “Altra partita di pura sofferenza. Aosta predominante in mischia, Biella obbligato agli straordinari in difesa per poi punire ogni errore avversario. Tanto lavoro e umiltà”.

U17 9.04.22 Biella Rugby vs Rugby Como 46-7 (22-0)

U15 9.04.22 Rivoli Rugby vs Biella Rugby 33-19

Edoardo Barbera, coach: “I ragazzi sono partiti sottotono e disuniti trovandosi nel giro di pochi minuti ad essere sotto di tre mete ad una. Ottima la reazione del gruppo che, ricompattandosi, è stato in grado di raddrizzare il risultato nel primo tempo e dominare il secondo segnando diverse mete e lasciando gli avversari a zero. Il traguardo della giornata è stato sicuramente vedere i giocatori combattere per raggiungere il risultato”.

OLD 09.04.22 Rugby Rovato vs Biella Rugby 10-0

Brc: Martino, Suffada, Vatteroni, Dionisi, Raisi S., Tagliabue (cap.), Heery, Iacobellis E., Ceccato, Sappino, Givone, Raisi T., Pozzati, Pagliano, Clerico, Cocimano, Guadagnuolo, Bertone, Chtaibi, Sacchet, Iacobellis C., Fusaro, Grandi, Capponi.

Player of the match: C. Iacobellis.

Ceccato, coach Brc: “Buona prestazione della squadra nel primo tempo, poi l’esperienza di Rovato ha preso il sopravvento. Abbiamo comunque mostrato carattere e ampi margini di miglioramento.

Tagliabue, coach Brc: “Fiero dei miei compagni, una crescita continua”.

Daniele Vatteroni, team manager: “È arrivata la prima sconfitta in campionato, una pesante sconfitta, nonostante la grinta dimostrata da tutti sul campo. Nonostante il risultato avverso, manteniamo salda la seconda posizione in classifica”.