Forza Italia, convention a Roma: presenti anche gli esponenti biellesi FOTO

Venerdì 8 e sabato 9 aprile a Roma si è svolta la due giorni di convention nazionale di Forza Italia che ha visto la partecipazione di migliaia di persone e la presenza del presidente Silvio Berlusconi. Sul palco con i dirigenti nazionali sono stati protagonisti anche i biellesi con il viceministro allo Sviluppo Economico Gilberto Pichetto Fratin e l’On. Roberto Pella . La delegazione biellese era inoltre composta dal coordinatore provinciale Alberto Fenoglio, dalla coordinatrice di Azzurro Donna Michela Vannucci, dal coordinatore giovani Edoardo Maiolatesi, dal capogruppo di Biella Alberto Perini e dai sindaci Elisa Pollero e Davide Cappio.

“Finalmente dopo anni di isolamento ci si potuti ritrovare in un’ importante occasione di confronto a livello nazionale – spiega Fenoglio - Tanti sono stati i temi trattati dall’economia alla politica estera, dai temi identitari come giustizia e fiscalità, con particolare attenzione alla lotta contro le tassazione sulla casa, alla sostenibilità ambientale e alle politiche in favore della famiglia. È con lo slogan l’Italia del futuro che si sono ribaditi anche importanti concetti identitari del nostro partito, evidenziati anche dall’intervento del presidente Berlusconi, ricordando che Forza Italia è una forza politica liberale, cristiana, europeista e garantista. Forza Italia, inequivocabilmente, è una forza di centro non equidistante da destra e sinistra, ma alternativa alla sinistra, distante dalla destra alla quale saremo sempre alleati coerentemente nel centrodestra. Un centrodestra che senza il nostro partito non esisterebbe. Forza Italia rappresenta quel centro che è il Partito Popolare Europeo e che noi rappresentiamo in Italia, simbolo di una rigorosa convinzione e lealtà nei confronti dell’Europa nonché dell’alleanza atlantica. Un’Europa che ora più che mai deve concretizzarsi in un progetto di difesa comune, con quella necessaria autorevolezza in politica estera che ha dimostrato profonde lacune nella recente escalation della guerra in Ucraina. Il presidente Berlusconi ha dato un’iniezione di fiducia esortando a non arrendersi mai, nonostante le difficoltà, ad essere protagonisti nel costruire il futuro della nazione, ognuno nei propri ruoli”.