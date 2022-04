Consumatori, Pichetto: "Subito proposte concrete contro rincari”

Servono subito proposte concrete e interventi importanti. Bisogna lavorare insieme, Governo e Associazioni di consumatori, per limitare l' impatto degli ultimi rincari su consumatori, famiglie e imprese. E' quanto dichiara il viceministro allo sviluppo economico e Presidente del Cncu, Gilberto Pichetto, nel corso del nuovo insediamento del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), recentemente rinnovato nella sua composizione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

"In questo momento storico", ha precisato Pichetto, " è più che mai opportuno concordare con le associazioni dei Consumatori alcune misure specifiche idonee ad affrontare le attuali emergenze, da quella sanitaria al caro energia: il Cncu è il maggior organo istituzionale in materia di tutela dei consumatori ed e' questo il momento di scendere in campo. I nostri cittadini sono al centro di un cambiamento globale ed è nostro compito sostenerli in una congiuntura così delicata".