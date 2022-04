Club di Auto e Moto Storiche a fine aprile la visita al Museo MV Agusta, a maggio al lago di Garda

Come annunciato nel corso dell'Assemblea Annuale di fine febbraio, è stato definito e trasmesso in questi giorni ai soci il programma degli eventi 2022 di AMSAP, il Club di Auto e Moto Storiche, federato ASI (Automotoclub Storico Italiano), di Biella. I primi due appuntamenti saranno a fine aprile e a fine maggio, e avranno entrambi una chiara valenza di carattere culturale.

Visita al Museo MV Agusta

La visita che l'AMSAP ha organizzato al Museo MV Agusta di Samarate (Varese) si terrà domenica 24 aprile, con partenza e ritorno a Biella in giornata.

Agusta, società che oggi fa parte del gruppo Leonardo-Finmeccanica col nome di Agusta Westland, è da sempre un'azienda specializzata nel settore elicotteristico, pur essendo ancora oggi molto nota per la produzione e l'attività in campo motociclistico.

Nata subito dopo la prima guerra mondiale come "Costruzioni Aeronautiche Giovanni Agusta", con sedi a Tripoli, Bengasi e Foggia, l'azienda successivamente si trasferì a Cascina Costa, in provincia di Varese, dove oggi ha sede il Museo.

Nel secondo dopoguerra, avendo dovuto fermare l'attività in campo aeronautico per i divieti posti dagli Alleati, l'azienda si dedicò al settore motociclistico, che in quegli anni conobbe un vero e proprio “boom”. MV Agusta acquisì presto grande notorietà anche in quell’ambito, grazie soprattutto ai successi del suo Reparto Corse; che, dal 1952 al 1976, portò i propri piloti sul gradino più alto del podio per ben tremila volte! In venticinque anni, infatti, l'azienda vinse ben 270 Gran Premi Mondiali, grazie a piloti molto noti come Leslie Graham, Carlo Ubbiali, Phil Read, John Surtees, Tarquinio Provini, Mike Hailwood e l’indimenticabile Giacomo Agostini

A causa della crisi del settore motociclistico, nel 1977 l’attività agonistica venne sospesa e cinque anni dopo, nel 1982, venne fermata del tutto. Restò la produzione di elicotteri, che l'aveva resa parimenti famosa a livello mondiale.

Per raggiungere Samarate, dove i partecipanti visiteranno sia il Museo che la Villa Agusta, i mezzi AMSAP affronteranno in colonna un percorso di circa 70 chilometri attraverso le strade panoramiche che attraversano le campagne biellesi, vercellesi e dell'alto novarese.

Weekend al Lago di Garda

A fine maggio, invece (sabato 28 e domenica 29), AMSAP sarà al Lago di Garda per una due giorni di sicuro interesse. I partecipanti visiteranno dapprima il Museo Nicolis, a Villafranca di Verona, e poi il Vittoriale degli Italiani e il Museo D’Annunzio, a Gardone Riviera.

Va ricordato che il “Museo Nicolis dell’Auto, della Tecnica, della Meccanica“ è oggi uno dei più prestigiosi musei privati in Italia e in Europa. Esempio efficace e concreto di Museo–Impresa, racconta l’evoluzione dei mezzi di trasporto degli ultimi due secoli, attraverso dieci collezioni e centinaia fra automobili, motociclette e biciclette.

Il Vittoriale degli Italiani è invece un complesso di edifici, vie, piazze, un teatro all’aperto, giardini e corsi d’acqua fatto erigere nel 1921 a Gardone Riviera da Gabriele d’Annunzio, a memoria della “vita inimitabile” dello stesso “poeta-soldato” e delle imprese degli italiani durante la Prima Guerra Mondiale. Oggi è una fondazione aperta al pubblico e visitata ogni anno da circa 180.000 persone.

Infine il Museo D’Annunzio, fondato dallo stesso Gabriele D'Annunzio col nome di "Museo della Guerra" per "celebrare il suo eroismo e le imprese del popolo italiano nella guerra del 1915-1918". Riaperto nel 2000, a luglio del 2011 ha cambiato nome diventando il Museo “D’Annunzio Eroe”, arricchito nel contempo di nuove sale che ospitano cimeli storici, armi, bandiere e autografi del periodo dannunziano.

Ulteriori informazioni sono disponibili contattando AMSAP o consultando il sito Internet del Club (www.amsapbiella.it).