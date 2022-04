Con Fisar alla scoperta del vino del mese: KORSIC FRIULANO DOC

“Il Collio Goriziano comprende la fascia collinare settentrionale della provincia di Gorizia, tra i fiumi Isonzo a est e Judrio a ovest, con a nord il confine di Stato”. Questa è la definizione di un territorio remoto fra i più vocati in Italia per la viticoltura. Qui ha sede l’azienda, avviata da Rudolfo e oggi arrivata alla seconda generazione con i figli Fabian e Mitja, artefici della prima vinificazione in proprio più di 10 anni fa. Grande passione e lavoro “sporco” caratterizzano la filosofia della famiglia, coltivando vitigni internazionali (perlopiù destinati alla vendita delle uve) e varietà autoctone come Ribolla, Malvasia e Friulano che vengono sapientemente lavorate in cantina dando origine alla loro linea di bottiglie testimoni del fare vino da terreni difficili come la marna calcarea. Questo è dunque il Collio Friulano: vini di carattere al confine di Stato. Oggi abbiamo deciso di presentare: KORSIC FRIULANO DOC

