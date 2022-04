Pasquetta si avvicina…quale vino scegli per la tua grigliata?

Con l’arrivo della bella stagione è tempo di pensare alla grigliata, al pic-nic nei prati, a una gita fuori porta e la Pasquetta è il giorno per eccellenza per ritrovare il piacere di stare con gli amici all’aria aperta e condividere un momento di festa. Per questa occasione non può mancare la compagnia di un buon vino, da abbinare alle carni rosse grigliate per valorizzarle al massimo.

E’ importante quindi scegliere la bottiglia giusta!

L’Enotecamica di Asti offre la grande opportunità di scegliere tra centinaia di etichette tutte astigiane, tra le più importanti del territorio. Dal portale online, puoi curiosare e trovare il vino che fa al caso tuo: dalla Barbera d’Asti, al Grignolino, dal Ruchè al Dolcetto….ce n’è per tutti i gusti!

Visita il sito https://www.enotecamica.it/ e fatti conquistare dall’eccellenza!

Sede Enotecamica

Corso Alessandria 271, 14100 Asti

337-1120058

https://www.facebook.com/enotecamica