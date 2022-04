Al Parco commerciale Gli Orsi spopola il nuovo format food: Kebhouze

Grande successo nel primo periodo di apertura presso il Parco commerciale Gli Orsi per il nuovo format di kebab, Kebhouze, che a Biella ha avviato recentemente il suo quinto punto vendita in Italia.

Nel corso del 2022 gli stores diventeranno più di venti sul territorio nazionale. La catena di fast food, che fa capo al noto imprenditore Gianluca Vacchi, ha scelto il parco commerciale in quota a Sonae Sierra dopo aver aperto a Milano e Roma, confermando, de facto, la grande attrattività di Gli Orsi sul rispettivo bacino d’utenza. Il taglio del nastro ha avuto luogo lo scorso 27 febbraio nell’area ristorazione.

La location, ricca di luce naturale, gode di un affaccio privilegiato sulla piazza open air del Parco, dove i consumatori potranno beneficiare della bella stagione per gustare il pasto in pieno relax. Alessandro D’Angelico, Direttore del Parco commerciale Gli Orsi, dichiara: “Siamo molto orgogliosi di ospitare questo nuovo format. Con oltre 100 negozi e una grande area food, Gli Orsi punta ad avere un’offerta commerciale sempre innovativa, in grado di intercettare i nuovi gusti dei consumatori e gli attuali trend di mercato.”