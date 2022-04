Energia, Pichetto a Tgcom 24: "Obiettivo raggiungere l'indipendenza energetica"

Gli accordi che diversificano i fornitori possono rappresentare la soluzione vincente al problema della carenza di gas nel nostro Paese. Dunque bene ridurre le forniture di Mosca firmando nuovi accordi per ricevere approvvigionamenti di gas dall'Algeria, tuttavia il nostro obiettivo nel breve e medio periodo è quello di raggiungere una nostra indipendenza energetica.

E' una battaglia che stiamo portando avanti anche come Forza Italia: occorre ripensare ad una nuova strategia energetica in tal senso per metterci al riparo da eventuali congiunture internazionali negative che possano nuovamente mettere a rischio il nostro Paese.

Lo dichiara il viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, intervenendo a Tgcom24.