Confartigianato Biella: il presidente nazionale Fabio Pietrella in visita a Biella

Fabio Pietrella, Presidente Nazionale Confartigianato Moda e Presidente Confexportm, ha fatto visita alla sede di Biella. All'incontro, erano presenti il presidente Cristiano Gatti e il direttore Massimo Foscale.

In particolare, durante la visita del presidente Pietrella si è analizzata la situazione del settore moda che risulta essere uno dei più colpiti dalla pandemia e si è ribadita la necessità già espressa in passato di interventi d'emergenza e di prospettiva di salvaguardia della filiera moda made in Italy.

Fabio Pietrella Pietrella ricopre dal novembre 2016 la carica di presidente nazionale di Confartigianato Moda, oltre che quella di presidente di ConfExport, la società di servizi del sistema Confartigianato che si occupa di internazionalizzazione delle mpi e dell’artigianato attraverso progetti e servizi ad alto valore aggiunto in sinergia con le associazioni. ConfExport organizza e gestisce spazi espositivi per le imprese in occasione di eventi a carattere internazionale e non. Promuove e realizza incoming di buyers e missioni outgoing all’estero, percorsi formativi e di aggiornamento per le imprese, con la mission di promuovere il made in Italy.