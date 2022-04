Valdilana, il ritorno del Festival dell’Eresia: quest’anno si è parlato di donne FOTO

Centinaia e centinaia di persone hanno preso parte alla terza edizione del Festival dell’Eresia ospitata al teatro Giletti di Ponzone, Valdilana, da giovedì 7 a domenica 10 aprile. Tema di quest’anno è stata la donna e, in particolare, le storie e le personalità che si sono distinte con atti di ribellione. Il picco è stato raggiunto nella serata di sabato 9 aprile durante l’esibizione del quartetto, tutto al femminile, “Euphoria Show” mentre, nel pomeriggio, molti sono accorsi ad ascoltare Don Ciotti che ha raccontato le storie di donne che si son ribellate alla mafia.



Complessivamente ogni giornata ha raggiunto una partecipazione di circa 100 persone, per esempio la serata di giovedì con lo spettacolo teatrale “La disputa - Semplicemente noi”, a cura della Compagnia Fuga Geografica e la successiva, venerdì 8, con la rappresentazione “Margherita della parete calva”, compagna di Frà Dolcino uccisa dall’inquisizione. Diversa sorte per l’ultima giornata, domenica 10 aprile, dove la proiezione cinematografica del film “Una femmina” di Francesco Costabile ha avuto il 50% in meno rispetto agli anni passati.