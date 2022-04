Biblioteca a Biella, Tiziana Ferrario presenta: “La principessa afgana e il giardino delle giovani ribelli”

La giornalista Rai Tiziana Ferrario, per anni conduttrice e inviata di politica estera e di guerra per il TG1, presenterà domani, martedì 12 aprile alle ore 18, presso la Biblioteca Civica di Biella, il suo ultimo libro “La principessa afgana e il giardino delle giovani ribelli” (edizioni Chiarelettere) dialogando con Daniele Albanese, responsabile dell'area internazionale della Caritas Diocesana biellese.

Il romanzo, ispirato ad una storia vera ambientata in un territorio che la giornalista ha conosciuto da vicino, racconta l'impavida resistenza delle donne afgane nel corso del lungo conflitto, e la loro difficile vita in un mondo di uomini che ancora oggi le vuole sottomesse.

La presentazione del libro di Tiziana Ferrario, a cui interverrà il Prefetto di Biella, dott.ssa Franca Tancredi, è stata organizzata in collaborazione con i Club Lions del territorio (Lions Bugella Civitas, Biella Host, Biella La Serra e Biella Valli Biellesi) in occasione del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno e il distretto Lions 108, a favore dei rifugiati afgani. L'accordo prevede misure di accoglienza nel territorio in cui operano i club, dall'attività sportiva a quella linguistica e di svago.

L'ingresso in Biblioteca è libero, fino a esaurimento posti.

Obbligatorio l'uso della mascherina, chirurgica o FFP2.