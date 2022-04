Valle Cervo il fuoco si avvicina a Riabella, Martinazzo: "Ci sentiamo abbandonati"

"Qui ci sono tanti uomini ma acqua che spenga il fuoco non se ne vede", si sfoga preoccupato Gabriele Martinazzo, presidente Cordar Biella ma anche titolare di una ditta di vendita di legname.

"Al momento i macchinari sono salvi ma ho perso almeno 20 mila euro di legna che era già pronta tagliata per essere trasportata e venduta - continua - . Il fuoco avanza. Ora viene verso Riabella. Deve attraversare ancora il torrente Catuino che però ovviamente di acqua non ne ha. C'è una vasca a Oriomosso ma non è ancora stata usata. Di uomini nel bosco non ce ne sono. Mi auguro si possa salvare il salvabile".