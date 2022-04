Tamponamento tra due mezzi a Biella, traffico rallentato alla rotonda di Corso Europa

Traffico rallentato intorno alle 13 di oggi, 11 aprile, in prossimità della rotonda di corso Europa, a Biella, per un tamponamento che ha visto coinvolte due automezzi. Stando alle informazioni raccolte, nessuno avrebbe riportato conseguenze gravi ma solo danni ai veicoli. Sul posto gli agenti di Polizia per i rilievi e la gestione della viabilità.