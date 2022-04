Surfisti non se ne vanno dal lago per il canadair, a Viverone arrivano i Carabinieri (foto di repertorio)

Incredibile ma vero quello che è successo a Viverone. Stando alle informazioni raccolte, i Carabinieri sono dovuti intervenire nella zona del lago per far sì che il canadair, in azione su un incendio in Valle Cervo, potesse rifornirsi in sicurezza nell'acqua. Sembra, infatti, che alcuni surfisti non volessero allontanarsi dalla zona di azione del mezzo aereo. Una volta sul posto, i militari dell'Arma hanno provveduto ad allontanarli.