Segni fallici, insulti e bestemmie sui muri del mercato coperto di Cossato. Moggio: “Farò denuncia”

Simboli fallici, insulti e bestemmie sui muri e sulle porte di accesso del mercato coperto di Cossato. A fare l’amara scoperta cittadini e commercianti nei giorni scorsi: nei punti di accesso all’area e sulle saracinesche sono spuntati, infatti, diversi segni fallici e offensivi, realizzati con la vernice spray di colore rosso. Pareti imbrattate e presenti che non hanno nascosto un certo fastidio per l’accaduto.

Duro il commento del sindaco Enrico Moggio: “A Cossato sono presenti alcuni gruppetti di ragazzini maleducati che tendono ad arrecare danni ai beni comuni. Sono dispiaciuto che ciò avvenga. Purtroppo è un malcostume diffuso in molti paesi e città: si dirà che è frutto di un malessere generazionale ma credo che alla base ci sia una mancanza di educazione, specialmente da parte dei genitori”. E ancora: “Informerò dell’accaduto gli agenti di Polizia locale per avviare alcune indagini – annuncia Moggio – Saranno visionate le immagini della videosorveglianza per facilitare l’identificazione dei colpevoli, che saranno duramente puniti. Inoltre, farò anche denuncia”.