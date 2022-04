Fermato per un controllo ma aggredisce gli agenti di Polizia: 26enne arrestato per resistenza e lesioni (foto di repertorio)

Viene fermato per un controllo ma si ribella agli agenti e viene arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Protagonista dell'accaduto un nigeriano di circa 26 anni, residente nel Biellese. Il fatto è accaduto nella serata di venerdì, 8 aprile, in via Carso, a Biella, nel corso dei soliti controlli effettuati dalle forze dell'ordine sul territorio.

In tale occasione, un'auto con a bordo proprio il giovane e altri amici è stata controllata dalle Volanti di Biella. Forse infastidito dalla situazione, ha cominciato a lamentarsi vistosamente con il personale di Polizia. La situazione si è fatta ancor più tesa quando, poco dopo, si è fermato un secondo mezzo con altri conoscenti del ragazzo che hanno cominciato a chiedere spiegazioni. In seguito, il 26enne avrebbe spinto gli agenti per risalire a bordo del suo veicolo e ripartire.

Uno dei poliziotti presenti sarebbe riuscito a strappargli di mano le chiavi e a bloccarlo con l'utilizzo dello spray al peperoncino. Nella colluttazione che n'è seguita, sarebbe rimasto lievemente ferito uno degli operatori, poi trasportato in Pronto Soccorso per il referto medico. Il gruppetto avrebbe assistito alla scena senza fare nulla.

In seguito, il nigeriano è stato portato in Questura con le manette ai polsi. L'altra mattina si è tenuta l'udienza di convalida dell'arresto, dove è stato disposto la rimessa in libertà con il solo obbligo di firma.