Fenoglio ricorda Raffaella Pongiluppi: “Esempio di donna forte, decisa e determinata”

“Ricordo con un certo affetto i primi anni 2000, in cui da presidente dei coscritti 1981 di Sandigliano dovevamo riorganizzare il Carnevale che per alcuni anni fu sospeso. Nonostante le diverse difficolta, l’allora sindaco Raffaella Pongiluppi si mise a disposizione con la massima disponibilità, entusiasmo e serietà affinché il tradizionale evento fosse realizzato e ripristinato. Grazie al quel suo intervento il Carnevale continuò ad essere vivo nella tradizione della comunità di Sandigliano. Quando mossi i miei primi passi nella vita amministrativa del paese il suo ricordo è senza dubbio l’esempio di una donna forte, decisa e determinata, sicura delle proprie idee, un modello per tante giovani amministratrici che si affacciano alla gestione della cosa pubblica nella propria comunità”.