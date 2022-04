Capriolo vaga sulla Provinciale Santhià-Cavaglià e viene urtato da un'auto

Traffico rallentato questa mattina, 11 aprile, sulla Provinciale Santhià-Cavaglià. Stando alle informazioni raccolte, un capriolo ha vagato per molti minuti sulla carreggiata, in prossimità del cimitero di Cavaglià destando non poca preoccupazione tra gli automobilisti. Ad un certo punto, forse per uno scatto improvviso, ha urtato un mezzo in transito riportando alcune contusioni ad un arto.

Sul posto è intervenuto il personale addetto al recupero animali del Coordinamento Provinciale della Protezione Civile, assieme ai Carabinieri. L'animale, un esemplare adulto, è stato affidato alle cure del veterinario e molto probabilmente verrà liberato in giornata.