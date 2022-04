Alpini di Cossato e Quaregna Cerreto in festa per i 90 anni del gruppo, ecco il programma (foto di repertorio)

90 anni e non sentirli. Lunedì 25 aprile sarà la giornata in cui verranno celebrati i festeggiamenti del gruppo Alpini di Cossato e Quaregna Cerreto: il programma prevede sabato 23 aprile il ritrovo delle ore 9 presso piazza Borrione, a Quaregna Cerreto, per onorare i caduti. Nel pomeriggio ci sarà invece la sfilata, in partenza alle 17 dalla sede del gruppo.



La giornata successiva, domenica 24 aprile, proporrà al pubblico una serie di eventi sportivi. Alle ore 9 ci si ritroverà al mercato coperto di Cossato dove sarà possibile iscriversi alla gara podistica o partecipare al torneo di tennis da tavolo, ambedue organizzati da ASD Splendor Cossato. I festeggiamenti proseguiranno con la grigliata delle 12, l’esibizione del gruppo cinofilo dell’ANA di Ivrea e le premiazioni delle gare alle 17.