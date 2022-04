A Lessona e Mongrando due giornate di cura dell'ambiente, tanti i rifiuti raccolti FOTO

Prosegue il ciclo di iniziative che vede coinvolta l’associazione ecologica Plastic Free che fa della pulizia dell’ambiente dai rifiuti la sua missione.

Sabato 9 aprile il comune oggetto di intervento è stato Lessona e l’area di interesse il ponte che va dalla cittadina a Masserano. All’operazione hanno preso parte circa una trentina di persone: “Non è stato facile – commenta la referente Carolina Lanatà – perché quella è una zona impervia piena di rovi e anche portare su tutto a mano ci ha messo a dura prova. Il bilancio è più che positivo e ad occhio e croce direi che circa 2 tonnellate sono state raccolte”.

L’azione non si è però fermata qui: il comune di Lessona ha infatti firmato il protocollo dell’associazione al fine di rendere più agevole l’organizzazione di ulteriori progetti in ambito ecologico. Come ad esempio le giornate di educazione ambientale con le scuole, diventando così il primo comune biellese “Plastic Free”.



Domenica 10 è stato invece il territorio di Mongrando ad ospitare l’intervento con circa una quarantina di partecipanti. Il gruppo di volontari si è diviso in due e una parte ha operato nella zona del “Maghetto” mentre l’altra ha compiuto un giro ad anello dal parco fotovoltaico all’ ecocentro. Organizzata in collaborazione con Pro Loco e Cosrab, l’operazione ha portata alla rimozione di circa 1000 chili di plastica e rifiuti.