A Cossato una marcia per la pace in Ucraina: “Biellese dimostrerà tutta la sua contrarietà alla guerra”

Una marcia a favore della pace e per dire no a tutte le guerre. Avrà luogo a Cossato il prossimo 20 aprile e coinvolgerà comuni, associazioni (come Auser, Avviso Pubblico, ANPI ecc.), studenti e cittadini. Sono i punti fondamentali della nuova iniziativa, realizzata dall’Auser Cossato e presentata nella mattinata di sabato, 9 aprile, nella sala eventi Giuliana Pizzaguerra.

Presenti volontari e alcuni dei sindaci biellesi che hanno accolto favorevolmente l’invito del presidente Marco Abate di dar vita ad un’iniziativa “condivisa che parlasse di pace e andasse al di là degli schieramenti politici. Era importante creare qualcosa che potesse rimanere nel tempo. Anche le scuole di Cossato sono state contattate, come la primaria e il Liceo, per coinvolgerle in questo progetto e hanno aderito con molto entusiasmo. Speriamo di raccogliere qualche testimonianza di ciò che sta avvenendo in Ucraina, così da condividerla quella sera”.

La partenza della marcia è prevista per le 20, come da programma, da piazza Angiono, con arrivo in piazza della Chiesa. L’evento ha ottenuto il patrocinio della Provincia di Biella, insieme ai comuni di Cossato, Biella e Valdilana. “Ha grande senso questa manifestazione – spiega il sindaco di Cossato Enrico Moggio – Fa parte del grande percorso di solidarietà che i biellesi hanno dimostrato nelle scorse settimane. Inoltre, ha un forte significato simbolico e, come spesso accade, ha il suo peso specifico. Sono sicuro che il Biellese dimostrerà quella sera tutta la sua contrarietà alla guerra”. Concorde anche il primo cittadino di Valdilana Mario Carli: “Partecipando a questo genere di eventi, i comuni danno un messaggio chiaro alle proprie comunità. La pace, valore fondante di ogni società, permette infatti di costruire percorsi di benessere per i cittadini”.

Presente alla conferenza stampa anche Antonio Filoni, sindaco di Mongrando e coordinatore provinciale di Avviso Pubblico, insieme all’assessore comunale e consigliere provinciale Luisa Nasso. “La marcia dovrà lasciare un segno dentro i nostri cuori. Le guerre non sono mai volute dai cittadini, andrebbero abolite – sottolinea Filoni - Dopo due anni di pandemia, è bello tornare a organizzare iniziative di questo tipo. Speriamo di vedere tutti i sindaci del Biellese, con i gonfaloni, assieme a tanti cittadini”. E ancora: “Al termine del conflitto non ci saranno né vinti né vincitori – afferma Nasso – ma solo perdite tra i civili, con i potenti feriti nell’orgoglio. Occorre dare un chiaro segnale a tutti”.

Per Federico Maio, vicepresidente della Provincia e del consiglio comunale di Biella la pace “va coltivata ogni giorno con le piccole cose, credendo in ciò che si fa”; le nuove generazioni, invece, sono state al centro del discorso dell’assessore alla Scuola del comune di Cossato Pier Ercole Colombo: “Speriamo che simili eventi vedano sempre più il coinvolgimento dei giovani”.

Infine, hanno preso la parola, a sostegno della marcia della pace, anche i sindaci di Ponderano Roberto Locca (“Aberrante che si usi la forza ancora nel 2022, più ci saranno persone più sarà chiaro il messaggio”) e di Bioglio Stefano Ceffa: “Qui si evidenzia il diritto e il dovere alla pace ma si costruisce dentro le nostre comunità. Sicuramente da Cossato parte un messaggio importante ma occorre che diventi prassi: dobbiamo diventare operatori di pace. La sfida di oggi è dare corpo alle idee con i nostri comportamenti”.