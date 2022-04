A Muzzano l'App IO avvisa se scade la carta d'identità

Il primo servizio nel Comune di Muzzano attivato attraverso l'app IO è il Promemoria per la scadenza della carta d'identità. Due mesi prima della scadenza riceverai un messaggio che indica la data di scadenza del tuo documento

Gli altri servizi sull'app che saranno attivati gradualmente sono:

-Avviso scadenze IMU. Promemoria per le scadenze del pagamento dell'imposta

-Avviso albo scrutatori di seggio. Promemoria in caso di nomina a scrutatore di seggio elettorale ed eventuali comunicazioni inerenti al servizio

-Comunicazioni ai cittadini residenti

-Avviso tessera elettorale. Promemoria al rilascio della propria nuova tessera elettorale ed eventuali comunicazioni inerenti al servizio

-Avviso titolo di soggiorno. Promemoria in prossimità della data di scadenza del tuo titolo ed eventuali comunicazioni inerenti al servizio

-Sportello Unico Edilizia-Comunicazione

-Avviso albo presidenti di seggio. Promemoria inserimento nell'albo Presidenti di seggio ed eventuali comunicazioni inerenti al servizio

-Sportello online. Possibilità di presentare le istanze relative ai servizi di proprio interesse

-Avviso TARI. Promemoria per le scadenze del pagamento della tassa

-Prenotazione online appuntamenti. Promemoria con notifica che ricorda giorno, orario e luogo dell'appuntamento.