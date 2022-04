Porte aperte a Vigliano, sabato si torna a correre in via Milano

Organizzata dalla Podistica Vigliano, in collaborazione con il team Bardelle e patrocinata dal comune di Vigliano Biellese, la gara podistica non competitiva “Porte Aperte da Bardelle Pneumatici” si svolgerà sabato 16 aprile a partire dalle 16:30, orario del ritrovo.

L’officina Bardelle, in Via Milano 151 a Vigliano Biellese, luogo in cui si raduneranno i partecipanti, ospiterà la partenza delle ore 18 che vedrà atleti e non su un percorso di 6 km. I primi 150 iscritti saranno omaggiati con un pacco gara mentre i primi tre gruppi più numerosi, partendo da un minimo di 10 iscritti, saranno premiati.

Per info: 349.1023364 oppure 328.7867041.